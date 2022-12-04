Haberler Dünya Kupası 2022 Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 17:40
Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - Güney Kore maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BREZİLYA - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brezilya - Güney Kore maçı 5 Aralık Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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