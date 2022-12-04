Haberler Dünya Kupası 2022 Bir bakışta dünya kupası

Bir bakışta dünya kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçları başlarken, kupa takvimi şu şeklide oluştu...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Bir bakışta dünya kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçları başlarken, kupa takvimi şu şeklide oluştu...

SON 16 MAÇLARI

(49) Hollanda-ABD: 3-1
(50) Arjantin-Avustralya 2-1
(51) İngiltere-Senegal (Bugün)
(52) Fransa-Polonya (Bugün)
(53) Japonya-Hırvatistan (Yarın)
(54) Brezilya-Güney Kore (Yarın)
(55) Fas-İspanya (Salı)
(56) Portekiz-İsviçre (Salı)

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

57. MAÇ- 9 ARALIK 22.00: 49-50 kazananları
58. MAÇ- 9 ARALIK 18.00: 53-54 kazananları
59. MAÇ- 10 ARALIK 22.00: 51-52 kazananları
60. MAÇ- 10 ARALIK 18.00: 55-56 kazananları

YARI FİNAL MAÇLARI

61. MAÇ- 13 ARALIK 22.00 57-58 kazananları
62. MAÇ- 14 ARALIK 22.00 59 -60 kazananları

3.'LÜK MAÇI

17 ARALIK: 18.00 (61-62 kaybedenleri)

FİNAL

18 ARALIK: 18.00 61-62 kazananları

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