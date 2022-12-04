Bir bakışta dünya kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçları başlarken, kupa takvimi şu şeklide oluştu...
SON 16 MAÇLARI
(49) Hollanda-ABD: 3-1
(50) Arjantin-Avustralya 2-1
(51) İngiltere-Senegal (Bugün)
(52) Fransa-Polonya (Bugün)
(53) Japonya-Hırvatistan (Yarın)
(54) Brezilya-Güney Kore (Yarın)
(55) Fas-İspanya (Salı)
(56) Portekiz-İsviçre (Salı)
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
57. MAÇ- 9 ARALIK 22.00: 49-50 kazananları
58. MAÇ- 9 ARALIK 18.00: 53-54 kazananları
59. MAÇ- 10 ARALIK 22.00: 51-52 kazananları
60. MAÇ- 10 ARALIK 18.00: 55-56 kazananları
YARI FİNAL MAÇLARI
61. MAÇ- 13 ARALIK 22.00 57-58 kazananları
62. MAÇ- 14 ARALIK 22.00 59 -60 kazananları
3.'LÜK MAÇI
17 ARALIK: 18.00 (61-62 kaybedenleri)
FİNAL
18 ARALIK: 18.00 61-62 kazananları