2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Sabah'ın derlediği haberde; Dünya Kupası'nda mücadele eden teknik direktörlerin yıllık maaşları liste halinde yayınlandı. Peki, hangi teknik adam ne kadar ücret alıyor? İşte yanıtı...
Jalel Kadri (Tunus): 130 bin Euro
Sabah'ın derlediği haberde; Dünya Kupası'nda mücadele eden teknik direktörlerin yıllık maaşları liste halinde yayınlandı. Peki, hangi teknik adam ne kadar ücret alıyor? İşte yanıtı...
Jalel Kadri (Tunus): 130 bin Euro
Aliou Cisse (Senegal): 310 bin Euro
Rigobert Song (Kamerun): 340 bin Euro
Luis Fernando Suarez (Kolombiya): 350 bin Euro
Rob Page (Galler): 380 bin Euro
Chris Hughton (Gana): 400 bin Euro
John Herdman (Kanada): 480 bin Euro
Czeslaw Michniewicz (Polonya): 500 bin Euro
Zlatko Dalic (Hırvatistan): 550 bin Euro
Dragan Stojkovic (Sırbistan): 650 bin Euro
Walid Regragui (Fas): 720 bin Euro
Gustavo Alfaro (Ekvador): 770 bin Euro
Diego Alonso (Uruguay): 860 bin Euro
Carlos Queiroz (İran): 920 bin Euro
Herve Renard (Suudi Arabistan): 1 milyon 100 bin Euro
Luis Enrique (İspanya): 1 milyon 150 bin Euro
Kasper Hjulmand (Danimarka): 1 milyon 150 bin Euro
Roberto Martinez (Belçika): 1 milyon 200 bin Euro
Gregg Berhalter (ABD) 1 milyon 250 bin Euro
Graham Arnold (Avustralya): 1 milyon 300 bin Euro
Paulo Bento (Güney Kore): 1 milyon 300 bin Euro
Hajime Moriyasu (Japonya): 1 milyon 500 bin Euro
Murat Yakın (İsviçre): 1 milyon 600 bin Euro
Fernando Santos (Portekiz): 2 milyon 200 bin Euro
Felix Sanchez Bas (Katar): 2 milyon 400 bin Euro
Lionel Scaloni (Arjantin): 2 milyon 600 bin Euro
Gerardo Martino (Meksika): 2 milyon 900 bin Euro
Louis van Gaal (Hollanda): 2 milyon 900 bin Euro
Tite (Brezilya): 3 milyon 600 bin Euro
Didier Deschamps (Fransa): 3 milyon 800 bin Euro
Gareth Southgate (İngiltere): 5 milyon 700 bin Euro
Hans-Dieter Flick (Almanya): 6 milyon 500 bin Euro