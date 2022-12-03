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2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi. Almanya ve Uruguay'ın elendiği turnuvada teknik direktörlerin yıllık maaşları belli oldu. Panzerlerin teknik direktörü Hans-Dieter Flick'in aldığı ücret ile dudak uçuklattı. İşte rakamlar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 17:09
2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Sabah'ın derlediği haberde; Dünya Kupası'nda mücadele eden teknik direktörlerin yıllık maaşları liste halinde yayınlandı. Peki, hangi teknik adam ne kadar ücret alıyor? İşte yanıtı...

Jalel Kadri (Tunus): 130 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Aliou Cisse (Senegal): 310 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Rigobert Song (Kamerun): 340 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Luis Fernando Suarez (Kolombiya): 350 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Rob Page (Galler): 380 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Chris Hughton (Gana): 400 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

John Herdman (Kanada): 480 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Czeslaw Michniewicz (Polonya): 500 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Zlatko Dalic (Hırvatistan): 550 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Dragan Stojkovic (Sırbistan): 650 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Walid Regragui (Fas): 720 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Gustavo Alfaro (Ekvador): 770 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Diego Alonso (Uruguay): 860 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Carlos Queiroz (İran): 920 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Herve Renard (Suudi Arabistan): 1 milyon 100 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Luis Enrique (İspanya): 1 milyon 150 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Kasper Hjulmand (Danimarka): 1 milyon 150 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Roberto Martinez (Belçika): 1 milyon 200 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Gregg Berhalter (ABD) 1 milyon 250 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Graham Arnold (Avustralya): 1 milyon 300 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Paulo Bento (Güney Kore): 1 milyon 300 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Hajime Moriyasu (Japonya): 1 milyon 500 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Murat Yakın (İsviçre): 1 milyon 600 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Fernando Santos (Portekiz): 2 milyon 200 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Felix Sanchez Bas (Katar): 2 milyon 400 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Lionel Scaloni (Arjantin): 2 milyon 600 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Gerardo Martino (Meksika): 2 milyon 900 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Louis van Gaal (Hollanda): 2 milyon 900 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Tite (Brezilya): 3 milyon 600 bin Euro

2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörlerin maaşları dudak uçuklatıyor!

Didier Deschamps (Fransa): 3 milyon 800 bin Euro

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