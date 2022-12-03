Haberler Dünya Kupası 2022 Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda moda ghutra!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda moda ghutra!

Son dakika spor haberleri... Bu yıl ilk kez bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası, dört bir yandan gelen taraftarların büyük ilgisini çekiyor. Katar kültürüne merak duyan farklı milletlerden kişilerin en çok sevdiği yerel kıyafet ise ghutra oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 12:19
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda moda ghutra!

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde takip eden futbolseverler, sokaklarda ve tribünlerde milli takımları için üretilmiş yerel kıyafetlerle renkli görüntüler oluşturuyor.

Dünyanın dört bir yanından birçoğu Orta Doğu'ya ilk kez gelen sporseverler, başkent Doha'da günlük yaşama ayak uydurmakta zorlanmıyor.

Her yabancı ziyaretçi gibi gidilen ülkenin diline duyulan merak Katar'da da karşılığını buluyor. Toplu taşıma araçlarında aksanlı söylenen "inşallah", "şükran", "naam", "la" gibi Arapça kelimeler, sohbetin doğal akışında yerini alıyor.

Futbolseverlerin ilgisi sadece kentin sembolik yapılarıyla, yerel lezzetleriyle ve Arapça ile sınırlı kalmıyor. Bölge halkının kullandığı yerel kıyafetlerin, Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımların renkleriyle özel bir tasarıma kavuşmasıyla sokaklar farklı görüntülere bürünüyor.

RENKLİLİĞE GHUTRA DAMGASI

Futbolseverlerin tribünleri renklendirmek için sık sık kullandığı milli takım renklerini taşıyan peruk, gözlük, şapka, maske gibi eşyaların arasına Katar'da ghutra da katıldı. Bölgede yaşayan erkeklerin başına taktığı ghutraya dünyanın başka ülkelerinden gelen futbolseverler de büyük ilgi gösteriyor.

Brezilya'nın Kamerun ile oynayacağı son grup maçına ghutra giyerek hazırlanan Brezilyalı taraftar Rafael Rocha, turnuvanın çok güzel gittiğini belirterek, "Kültür ve Dünya Kupası'nın güzel bir karışımı. Bunun için ghutra giydim. Yemekler güzel. Kültürü çok beğendim. Müzeye gittim. Statlar ve maçlar güzel. Her şey gerçekten çok iyi." diye konuştu.

Brezilya'nın kupayı kazanmasını isteyen Rocha, "Sportmen bir taraftarım. Umarım gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Ve en iyi oyunumuzu oynayabiliriz." dedi.

Rocha, finale çıkması halinde Brezilya'nın kiminle karşılaşmasını isteyeceği sorusuna ise "Belki İngiltere. Kolay bir takım değil. Ama bence fikstür ağacının diğer yarısında en iyi şansa sahipler. Fransa da zor bir rakip ama İngiltere daha hazır." yanıtını verdi.

MAĞAZA SAHİPLERİ İLGİDEN MEMNUN

Satışlarla ilgili bilgi veren mağaza çalışanı Saurav Palakkeel ise yabancı futbolseverlerin yerel kıyafetlere büyük ilgi gösterdiğini ve her gün yaklaşık 600 ghutra sattıklarını söyledi.

Palakkeel, kupanın ilk birkaç gününün sakin geçtiğini ancak maçlar ilerledikçe sporseverlerin Katar'a akın ettiğini belirterek, "Şu ana kadar en çok Meksikalı futbolseverlere sattık. Brezilya, ABD, İngiltere, Arjantin'den çok fazla müşterimiz oldu. Meksika'dan 40 binden fazla taraftarın geldiğini duydum. Ben, bunu beklemiyordum. Arjantin ve Brezilya'nın daha çok satacağını düşünmüştüm ama Meksikalı taraftarların ilgisi beni çok şaşırttı." diye konuştu.

Kupanın Katar'daki havayı çok değiştirdiğini aktaran Palakkeel, "15 yıldır burada yaşıyorum. Herkes Dünya Kupası için deli oluyor. Bence bu Dünya Kupası, diğerlerinden çok farklı. Maçlarda beklenmedik sonuçlar alınıyor, beklenmedik takımlar kazanıyor." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu! İşte son 16 turuna yükselen takımlar ve tüm eşleşmeler…
Maksimum 53 gün evli kalabilmişlerdi! Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın'ın bu sözleri olay çıkartır 'Merve gereksiz insan'
Beşiktaş'a transfer olacak mı? Şenol Güneş kararını verdi!
Merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
HOLLANDA ABD MAÇI CANLI İZLE 📺
Kar ne zaman yağacak? Son dakika kar haberleri...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri, mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ozan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..." Ozan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..." 12:06
Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Beşiktaş'ın borcu belli oldu! 11:59
Karşıyaka Anadolu Efes deplasmanına çıkacak Karşıyaka Anadolu Efes deplasmanına çıkacak 11:40
TFF' yabancı sınırlandırması için kararını verdi TFF' yabancı sınırlandırması için kararını verdi 11:28
Beşiktaş'a transfer olacak mı? Şenol Güneş kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı? Şenol Güneş kararını verdi! 11:16
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, NBA Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, NBA Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi 11:04
Daha Eski
İtalyan devi gözüne Kerem'i kestirdi! Bonservisi... İtalyan devi gözüne Kerem'i kestirdi! Bonservisi... 10:51
Sakaryaspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 10:36
Samet Trabzonspor'un radarında! Son karar... Samet Trabzonspor'un radarında! Son karar... 10:33
Samsunspor - Denizlispor maçı saat kaçta? Samsunspor - Denizlispor maçı saat kaçta? 10:30
Bandırmaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Altınordu maçı saat kaçta? 10:26
Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:21