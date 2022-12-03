Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında İngiltere ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 17:30
İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Senegal maçı 4 Aralık Pazar günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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