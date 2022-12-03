Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda ABD’ye karşı

Hollanda ABD’ye karşı

A Grubu’nun lideri Portakallar, B Grubu’nun 2.’si ABD’yle 18.00’de çeyrek final bileti için kapışacak

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Hollanda ABD’ye karşı
Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD, karşı karşıya gelecek. Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. A Grubu'nda yer alan Hollanda, 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı. ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, İngiltere ile berabere kalırken; İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
DİĞER
Oyuncu Burak Haktanır’dan samimi açıklamalar! ‘Kadim değerlerimize düşman olmayı muhaliflik sanıyorlar’
GQ'nun her yıl düzenlediği “Men Of The Year” etkinliğinde ünlüler geçidi
Muslera çılgına döndü! Hakemin üzerine yürüdü
Beşiktaş'tan ortaya sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muslera çılgına döndü! Hakemin üzerine yürüdü
İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 eşleşmeleri!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı tarihi netleşti
Casper Nirvana AIO Bilgisayarlar Maliyet ve Alan Tasarrufu Sağlıyor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de favori Samet plase Nino! Fenerbahçe'de favori Samet plase Nino! 01:14
Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! 01:12
Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! 01:09
Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! 00:19
Fenerbahçe Beko'nun serisi sona erdi! Fenerbahçe Beko'nun serisi sona erdi! 00:19
Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı 00:19
Daha Eski
F.Bahçe'ye Nijeryalı sol kanat! Sözleşmesi sona eriyor F.Bahçe'ye Nijeryalı sol kanat! Sözleşmesi sona eriyor 00:18
Fransa'da gündem Miguel Crespo! Fransa'da gündem Miguel Crespo! 00:18
Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?" Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?" 00:17
Dursun Özbek'ten şampiyonluk cevabı! Dursun Özbek'ten şampiyonluk cevabı! 00:17
F.Bahçe'ye Luan Peres müjdesi! F.Bahçe'ye Luan Peres müjdesi! 00:16
G.Saray açıkladı! İşte Icardi'nin son durumu G.Saray açıkladı! İşte Icardi'nin son durumu 00:16