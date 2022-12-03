Hollanda ABD’ye karşı

Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD, karşı karşıya gelecek. Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. A Grubu'nda yer alan Hollanda, 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı. ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, İngiltere ile berabere kalırken; İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.