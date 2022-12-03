Haberler Dünya Kupası 2022 Güney Kore mucizesi

Güney Kore mucizesi

Dünya Kupası’nda bir büyük sürpriz daha. Güney Kore güçlü Portekiz’i devirdi. Son 16’ya yükselmeyi başardı

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Güney Kore mucizesi
Maçlar başlamadan önce H Grubu'nda Portekiz ve Uruguay ağır favori olarak gösteriliyordu. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları zirveyi garantilerken, son maçlarda heyecan doruğa ulaştı. Portekiz dakikalar 5'i gösterirken Ricardo Horta'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğe ulaştı. 27'de Young-Gwon Kim skoru 1-1'e getirdi. Diğer maçta Uruguay öndeydi. Bu skorlarla grupta Portekiz'in ardından Uruguay çıkıyordu. Ancak Güney Kore bir mucizeye imza attı. Uzatma dakikalarının hemen başında Hee-chan Hwang kaydettiği golle Güney Kore'yi 2-1 öne geçirdi. Burada maç bitince G.Koreli oyuncular, telefonlarından Uruguay karşılaşmasını takip etmeye başladılar. Uruguay 1 gol daha bulamayınca daha fazla gol attıkları için gruptan çıktılar. Son 16'ya kalmalarını coşkuyla kutladılar.
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