Güney Kore mucizesi

Maçlarbaşlamadan önce H Grubu'nda Portekiz ve Uruguay ağır favori olarak gösteriliyordu. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları zirveyi garantilerken, son maçlarda heyecan doruğa ulaştı. Portekiz dakikalar 5'i gösterirken Ricardo Horta'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğe ulaştı. 27'de Young-Gwon Kim skoru 1-1'e getirdi. Diğer maçta Uruguay öndeydi. Bu skorlarla grupta Portekiz'in ardından Uruguay çıkıyordu. Ancak Güney Kore bir mucizeye imza attı. Uzatma dakikalarının hemen başında Hee-chan Hwang kaydettiği golle Güney Kore'yi 2-1 öne geçirdi. Burada maç bitince G.Koreli oyuncular, telefonlarından Uruguay karşılaşmasını takip etmeye başladılar. Uruguay 1 gol daha bulamayınca daha fazla gol attıkları için gruptan çıktılar. Son 16'ya kalmalarını coşkuyla kutladılar.