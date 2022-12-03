Haberler Dünya Kupası 2022 Gana-Uruguay maçına Muslera'nın tepkisi damga vurdu!

Gana-Uruguay maçına Muslera'nın tepkisi damga vurdu!

Son dakika spor haberleri... Uruguay, 2022 Dünya Kupası'nda gruptaki üçüncü maçında Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen averajla turnuvaya veda etti. Karşılaşmaya, Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın bitiş düdüğünün ardından yardımcı hakeme sert tepkisi damga vurdu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 07:46
Gana-Uruguay maçına Muslera'nın tepkisi damga vurdu!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay, H Grubu'ndaki üçüncü maçında Gana'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Uruguay, grubu 4 puan ve averajla üçüncü sırada tamamladı. Uruguay, Güney Kore ile aynı puanda olmasına rağmen rakibinden daha az gol attığı için ilk 2'ye giremedi ve elendi.

Maçın hakemi Daniel Siebert'in verdiği kararları beğenmeyen Uruguay yedek kulübesi, son düdüğün ardından çılgına döndü. Uruguay'ın Galatasaraylı kalecisi Fernando Muslera yardımcı hakeme sert şekilde tepki gösterdi.

İşte Muslera'nın o anları...

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)

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