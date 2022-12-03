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Brezilya'da sakatlık şoku! 2 yıldız...

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya'da sakatlıklar can sıkıyor. Sambacılar'da Gabriel Jesus ve sol bek Alex Telles, sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı. Kadrodaki diğer sol bek Alex Sandro da sakatlığı nedeniyle henüz topla antrenmanlar yapamadı ve Güney Kore karşısında oynaması beklenmiyor.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 16:07
Brezilya'da sakatlık şoku! 2 yıldız...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Brezilya, sakatlıklar nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.

Brezilya'da forvet Gabriel Jesus ve sol bek Alex Telles, sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı. Kadrodaki diğer sol bek Alex Sandro da sakatlığı nedeniyle henüz topla antrenmanlar yapamadı ve Güney Kore karşısında oynaması beklenmiyor.

'Sambacılar'ın en önemli yıldızı Neymar da ilk maçta sakatlandıktan sonra başka bir maçta forma giyememişti. Neymar da henüz topla antrenman yapamadı ve Güney Kore karşısında oynaması çok düşük bir ihtimal olarak gösteriliyor.

Brezilya'nın sakat oyuncularından Danilo'nun ise durumunun iyiye gittiği ve maçta oynama ihtimalinin arttığı kaydedildi.

Brezilya, 5 Aralık Pazartesi akşamı Güney Kore ile çeyrek final bileti için karşılaşacak.

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