Haberler Dünya Kupası 2022 Brezilya'da Gabriel Jesus şoku yaşanıyor!

Brezilya'da Gabriel Jesus şoku yaşanıyor!

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden Brezilya'da Gabriel Jesus şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 14:47
Brezilya'da Gabriel Jesus şoku yaşanıyor!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından olan Brezilya, grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalmıştı. Sambacılara, yıldız futbolcusu Gabriel Jesus'tan kötü haber geldi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Gabriel Jesus, daha önce de sorun yaşadığı sağ dizinden sakatlık geçirdi. 25 yaşındaki oyuncunun turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği aktarıldı. Brezilya Milli Takımı'nda daha önce de Neymar sakatlanmıştı. PSG'li yıldızın son 16 turuna yetiştirilmesi bekleniyor.

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