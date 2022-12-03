Brezilya'da Gabriel Jesus şoku yaşanıyor!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından olan Brezilya, grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalmıştı. Sambacılara, yıldız futbolcusu Gabriel Jesus'tan kötü haber geldi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Gabriel Jesus, daha önce de sorun yaşadığı sağ dizinden sakatlık geçirdi. 25 yaşındaki oyuncunun turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği aktarıldı. Brezilya Milli Takımı'nda daha önce de Neymar sakatlanmıştı. PSG'li yıldızın son 16 turuna yetiştirilmesi bekleniyor.