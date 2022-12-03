Haberler Dünya Kupası 2022 ARJANTİN AVUSTRALYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Arjantin - Avustralya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

ARJANTİN AVUSTRALYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Arjantin - Avustralya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Arjantin ile Avustralya kozlarını paylaşacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Avustralya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 15:50
ARJANTİN AVUSTRALYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Arjantin - Avustralya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Arjantin ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Avustralya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin - Avustralya maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Fernandez, De Paul; Alvarez, Messi, Di Maria

Avustralya: Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Mooy; Leckie, Irvine, McGree, Goodwin; Duke

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