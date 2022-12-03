Arjantin 2-1 Avustralya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arjantin çeyrek finale yükseldi! Rakip Hollanda

2022 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı Arjantin-Avustralya maçıyla devam etti. Mücadeleyi Tangocular, 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lionel Messi ve 57'de Julian Alvarez kaydetti. Avustralya'nın golü ise 77. dakikada Enzo Fernandez'den (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından Arjantin adını çeyrek finale yazdırdı. Avustralya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

RAKİP HOLLANDA!

Çeyrek finale yükselen Arjantin'in rakibi ise ABD'yi eleyen Hollanda oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ