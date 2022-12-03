Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin 2-1 Avustralya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arjantin çeyrek finale yükseldi! Rakip Hollanda

Arjantin 2-1 Avustralya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arjantin çeyrek finale yükseldi! Rakip Hollanda

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında C Grubu lideri Arjantin, D Grubu 2.'si Avustralya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin Lionel Messi ve Julian Alvarez'in golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Avustralya'nın tek golü ise Enzo Fernandez'den (k.k) geldi. Tangocular'ın çeyrek finaldeki rakibi ise Hollanda oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 23:56
Arjantin 2-1 Avustralya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arjantin çeyrek finale yükseldi! Rakip Hollanda

2022 Dünya Kupası son 16 turu heyecanı Arjantin-Avustralya maçıyla devam etti. Mücadeleyi Tangocular, 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lionel Messi ve 57'de Julian Alvarez kaydetti. Avustralya'nın golü ise 77. dakikada Enzo Fernandez'den (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından Arjantin adını çeyrek finale yazdırdı. Avustralya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

RAKİP HOLLANDA!

Çeyrek finale yükselen Arjantin'in rakibi ise ABD'yi eleyen Hollanda oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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