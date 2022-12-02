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Kamerun Brezilya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada G Grubu'nun son maçlarında Kamerun ile Brezilya kozlarını paylaşıyor. Kamerun'un gruplardan çıkabilmesi adına Brezilya'yı mağlup etmekten başka bir şansı yok. Kamerun ile Brezilya arasında oynanan kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 21:55
Kamerun Brezilya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada artık gruplarda son maçlara gelinmiş durumda.

Turnuvada G Grubu'nda kritik mücadelede Kamerun ile Brezilya kozlarını paylaşıyor. Brezilya zorlu maç öncesi gruplardan çıkmayı garantilerken, Kamerun'un 3 puandan başka şansı yok.

Ayrıca Kamerun'un gruplardan çıkabilmesi adına bir kulağı da Sırbistan - İsviçre mücadelesinde olacak. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KAMERUN - BREZİLYA MAÇI İLK 11'LER

Kamerun: Epassy, Fai, Tolo, Wooh, Ebosse, Ngamaleu, Anguissa, Kunde, Aboubakar, Choupo-Moting, Mbeumo

Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Martinelli, Gabriel Jesus, Antony

KAMERUN - BREZİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMERUN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kamerun - Brezilya mücadelesi TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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