Kamerun Brezilya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada artık gruplarda son maçlara gelinmiş durumda.

Turnuvada G Grubu'nda kritik mücadelede Kamerun ile Brezilya kozlarını paylaşıyor. Brezilya zorlu maç öncesi gruplardan çıkmayı garantilerken, Kamerun'un 3 puandan başka şansı yok.

Ayrıca Kamerun'un gruplardan çıkabilmesi adına bir kulağı da Sırbistan - İsviçre mücadelesinde olacak. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KAMERUN - BREZİLYA MAÇI İLK 11'LER

Kamerun: Epassy, Fai, Tolo, Wooh, Ebosse, Ngamaleu, Anguissa, Kunde, Aboubakar, Choupo-Moting, Mbeumo

Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Martinelli, Gabriel Jesus, Antony

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KAMERUN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kamerun - Brezilya mücadelesi TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.