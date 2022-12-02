Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Hollanda ile ABD karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 15:41 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 15:50
Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile ABD karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HOLLANDA - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - ABD maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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