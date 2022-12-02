Hırvatistan son 16'da

Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan, son 16'ya kalmak için beraberliğin yettiği matça Belçika karşısında istediğini alarak turladı. Turnuva öncesinde grubun favorisi olarak gösterilen iki ekibin mücadelesine iyi başlayan Hırvatistan oldu. İlk dakikalarda rakibi baskı altına alan Hırvatlar, 15'te penaltı kazandı. Uzun süreli inceleme sonrasında ofsayt verildi. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle hareketlenen Belçika, 60. dakikada Lukaku'yla gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde topu önünde bulan Lukaku, zor olanı yaparak topu direğe çarptırdı. Ardından müsait pozisyonda kaleyi bulamadı. Son anlarda da kalenin adeta ağzında bomboş durumda golü atamayarak şok etti. 0-0 sona eren maçın ardından Hırvatistan turladı. FIFA sıralamasında 2'nci olan ve son Dünya Kupası 3.'sü Belçika ise evinde döndü.