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Güney Kore Portekiz maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada H Grubu'nun son maçlarında Güney Kore ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Güney Kore'nin gruplardan çıkabilmesi adına Portekiz'i yenmekten başka çaresi yok. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 18:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 18:50
Güney Kore Portekiz maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada H Grubu'nun son maçlarında heyecan sürüyor.

H Grubu'nda Güney Kore ile Portekiz kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Portekiz maç öncesinde gruplardan çıkmayı garantilerken Güney Kore gruplardan çıkabilmek adına maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda.

Ayrıca Güney Kore'nin bir kulağı Gana - Uruguay maçında olacak. Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Young-gwonm, Kyung-won Kwon, Jin-su, In-beom Hwang, Jung, Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son, Cho

Portekiz: Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo

GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan mücadele TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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