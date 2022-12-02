Güney Kore Portekiz maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada H Grubu'nun son maçlarında heyecan sürüyor.
H Grubu'nda Güney Kore ile Portekiz kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Portekiz maç öncesinde gruplardan çıkmayı garantilerken Güney Kore gruplardan çıkabilmek adına maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda.
Ayrıca Güney Kore'nin bir kulağı Gana - Uruguay maçında olacak. Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LER
Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Young-gwonm, Kyung-won Kwon, Jin-su, In-beom Hwang, Jung, Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son, Cho
Portekiz: Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo
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Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan mücadele TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLL! | Portekiz maça golle başladı! Ricardo Horta gelişine düzgün vurdu ve takımını öne geçirdi! ⚽️#POR | #Qatar2022 pic.twitter.com/yid0x5pH4P— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
GOOOLL! | Kim Young-Gwon kornerden gelen topu ağlara gönderdi! Güney Kore beraberliği yakaladı! ⚽️#KOR | #Qatar2022 pic.twitter.com/pyRUQtYM5E— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022