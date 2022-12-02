Güney Kore Portekiz maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada H Grubu'nun son maçlarında heyecan sürüyor.

H Grubu'nda Güney Kore ile Portekiz kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Portekiz maç öncesinde gruplardan çıkmayı garantilerken Güney Kore gruplardan çıkabilmek adına maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda.

Ayrıca Güney Kore'nin bir kulağı Gana - Uruguay maçında olacak. Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Young-gwonm, Kyung-won Kwon, Jin-su, In-beom Hwang, Jung, Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son, Cho

Portekiz: Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo

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GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan mücadele TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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