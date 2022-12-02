Güney Kore Portekiz 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan H Grubu'nda devam etti. Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan mücadelede Güney Kora rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Güney Kore rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederken averajla gruplardan çıktı.

MAÇTAN AYRINTILAR

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan 3'üncü ve son maçların ardından 6 puanla Portekiz lider, Güney Kore ise 4 puanla gruptan 2'nci çıkarak son 16'ya kalan takımlar oldu.

Education City Stadı'nda Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği karşılaşmada Güney Kore, Portekiz'i 2-1'lik skorla geçti. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Kim Younggwon ve 90+1'inci dakikada Hwang Heechan kaydetti. Portekiz'in golü ise 5'inci dakikada Ricardo Horta'dan geldi. Bu sonucun ardından Portekiz, H grubunu 6 puan ile lider bitirirken Güney Kore ise 4 puanla gruptan 2'nci çıkarak son 16 turuna adını yazdıran takımlar oldu.

H GRUBU PUAN DURUMU

Portekiz 6

Güney Kore 4

Uruguay 4

Gana 3

İŞTE MAÇIN GOLLERİ