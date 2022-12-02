Güney Kore Portekiz 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan H Grubu'nda devam etti. Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi.
Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan mücadelede Güney Kora rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Güney Kore rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederken averajla gruplardan çıktı.
MAÇTAN AYRINTILAR
2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan 3'üncü ve son maçların ardından 6 puanla Portekiz lider, Güney Kore ise 4 puanla gruptan 2'nci çıkarak son 16'ya kalan takımlar oldu.
Education City Stadı'nda Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği karşılaşmada Güney Kore, Portekiz'i 2-1'lik skorla geçti. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Kim Younggwon ve 90+1'inci dakikada Hwang Heechan kaydetti. Portekiz'in golü ise 5'inci dakikada Ricardo Horta'dan geldi. Bu sonucun ardından Portekiz, H grubunu 6 puan ile lider bitirirken Güney Kore ise 4 puanla gruptan 2'nci çıkarak son 16 turuna adını yazdıran takımlar oldu.
H GRUBU PUAN DURUMU
Portekiz 6
Güney Kore 4
Uruguay 4
Gana 3
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLL! | Portekiz maça golle başladı! Ricardo Horta gelişine düzgün vurdu ve takımını öne geçirdi! ⚽#POR | #Qatar2022 pic.twitter.com/yid0x5pH4P— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
GOOOLL! | Kim Young-Gwon kornerden gelen topu ağlara gönderdi! Güney Kore beraberliği yakaladı! ⚽#KOR | #Qatar2022 pic.twitter.com/pyRUQtYM5E— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
GOOOLL! | Heung Min-Son tüm sahayı geçti, harika getirdi, mükemmel bir pas verdi! Hee-Chan son dakikalarda Güney Kore'yi öne geçirdi! ⚽#KOR | #Qatar2022 pic.twitter.com/UDfVJy6HGs— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022