Haberler Dünya Kupası 2022 Gana 0-2 Uruguay (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Gana 0-2 Uruguay (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H grubunda Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Uruguay Gana'yı Giorgian De Arrascaeta'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Uruguay grubu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 20:05
Gana 0-2 Uruguay (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada H grubunda da maçlar tamamlandı. Son haftanın kritik karşılaşmasında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Uruguay'a yetmedi ve iki ekip de kupaya veda etti.
Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri, 26 ve 32'de Arrascaeta kaydetti.

Öte yandan Gana, 21. dakikada Fenerbahçe'nin de eski futbolcusu olan Andre Ayew ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte H grubu şu şekilde şekillendi;

H GRUBU

1. PORTEKİZ: 6

2. GÜNEY KORE: 4 PUAN

3. URUGUAY: 4 pUAN

4. GANA: 3 PUAN

MAÇIN GOLLERİ;

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