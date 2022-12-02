Gana 0-2 Uruguay (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada H grubunda da maçlar tamamlandı. Son haftanın kritik karşılaşmasında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Uruguay'a yetmedi ve iki ekip de kupaya veda etti.

Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri, 26 ve 32'de Arrascaeta kaydetti.

Öte yandan Gana, 21. dakikada Fenerbahçe'nin de eski futbolcusu olan Andre Ayew ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte H grubu şu şekilde şekillendi;

H GRUBU

1. PORTEKİZ: 6

2. GÜNEY KORE: 4 PUAN

3. URUGUAY: 4 pUAN

4. GANA: 3 PUAN

MAÇIN GOLLERİ;

🏆⚽ GOOLL! | Suarez vurdu, kaleciden dönen topu Arrascaeta tamamladı! Uruguay öne geçti. pic.twitter.com/saSuDCQI6j — TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022