Wojciech Szczesny açıkladı! "Messi ile penaltı öncesi bahse girdik"

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Polonya gruptaki üçüncü karşılaşmasında Arjantin'e 2-0 yenildi. Ancak Lehler, Meksika'nın önünde averajla grubu ikinci bitirerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Öte yandan karşılaşmada Lionel Messi bir penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Polonya Milli Takımı'nın başarılı file bekçisi Wojciech Szczesny, Messi ile yaşadıkları o diyaloğu anlattı. Maçın hakemi VAR'da pozisyonu incelerken, Arjantinli yıldızla konuştuğunu söyleyen Szczesny, esprili bir ifadeyle şunları dile getirdi:

Penaltıdan önce Messi'yle konuştuk. Ona, 'hakem penaltı verirse, sana 100 euro vereceğime bahse girerim' dedim. Ve bu iddiamı kaybettim. Böyle bir şeye Dünya Kupası'nda müsaade ederler mi bilmiyorum. Belki de ceza alırım. Dalga geçiyorum. Messi'ye de zaten 100 euro'yu ödemeyeceğim. İhtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

Gruptan ikinci çıkan Polonya, son 16 turunda Fransa ile karşılaşacak.