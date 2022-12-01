Meksika'dan hazin veda

Nefesleri kesen C Grubu'ndaki diğer maçta Meksika, Suudi Arabistan karşısından 2-1'lik galibiyetle ayrılsa da turnuvaya veda etti. 47'de Henry Martin'in golüyle 1-0 öne geçen Meksika, 52'de Luis Chavez ile skoru 2-0'a getirdi. O sırada Arjantin de Polonya karşısında 2-0 öndeydi. Bir gol daha atsa Dünya Kupası'nda yoluna devam edecek olan Meksika, son ana kadar hücum etti ama 90+2'de kontrayı yedi. S.Arabistan'ın Al Dawsari ile attığı golle maç 2-1 bitti ve Meksika kupaya veda etti.
Nefeslerikesen C Grubu'ndaki diğer maçta Meksika, Suudi Arabistan karşısından 2-1'lik galibiyetle ayrılsa da turnuvaya veda etti. 47'de Henry Martin'in golüyle 1-0 öne geçen Meksika, 52'de Luis Chavez ile skoru 2-0'a getirdi. O sırada Arjantin de Polonya karşısında 2-0 öndeydi. Bir gol daha atsa Dünya Kupası'nda yoluna devam edecek olan Meksika, son ana kadar hücum etti ama 90+2'de kontrayı yedi. S.Arabistan'ın Al Dawsari ile attığı golle maç 2-1 bitti ve Meksika kupaya veda etti.