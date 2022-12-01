Kazanıp bekleyecek

Kosta Rika ile kapışacak Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya maçının sonucunu bekleyecek. Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer maçın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek.
Kosta Rika ile kapışacak Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya maçının sonucunu bekleyecek. Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer maçın sonucu K. Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek.