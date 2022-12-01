Haberler Dünya Kupası 2022 Kazanıp bekleyecek

Kazanıp bekleyecek

Kosta Rika ile kapışacak Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya maçının sonucunu bekleyecek. Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer maçın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Kazanıp bekleyecek
Kosta Rika ile kapışacak Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya maçının sonucunu bekleyecek. Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer maçın sonucu K. Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek.
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