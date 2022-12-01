Haberler Dünya Kupası 2022 Kanguru turladı

Kanguru turladı

Danimarka ile karşılaşan Kangurular, Mathew Leckie’nin golüyle kazandı. Avustralya böylece D Grubu’nu 2. bitirip üst tura yükseldi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Kanguru turladı

D Grubu'nda dün son maçlar oynanırken tur atlayan takımlar Fransa ve Avustralya oldu. Danimarka ile karşılaşan Avustralya 1-0 galip geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleye Danimarka hızlı başladı. Avrupa ekibi baskın oynasa da ataklarını sonuca ulaştıramadı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi. İkinci 45'e etkili başlayan taraf ise Avustralya oldu. Kangurular, 60. dakikada Mathew Leckie'nin attığı golle öne geçti. Danimarka sonrasında yüklendi ancak oyunu rölantiye alan Avustralya kazanmayı bildi. Avustralya teknik direktörü Graham Arnold, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Sürpriz sonuçlara imza atmak ve kupaya damga vurmak istiyoruz. Gücümüzü sonuna kadar zorlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU

Tur için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Avustralyalı oyuncular, 1-0'lık galibiyetin ardından sahaya girerek büyük coşku yaşadı. Büyük sevince tribündeki taraftarlar da eşlik etti.

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