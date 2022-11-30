Suudi Arabistan Meksika maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada gruplarda artık son maçlar oynanıyor. Heyecanın üst seviye olduğu C Grubu'nda ise Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya.
İki takımda gruplardan çıkabilmek adına mutlak 3 puan almak istiyor. Ayrıca iki takımın da bir kulağı grubun bir diğer maçı olan Polonya - Arjantin müsabakasına çevrilmiş durumda.
SUUDİ ARABİSTAN - MEKSİKA İLK 11'LER
Suudi Arabistan: Alowais, Alghannam, Alamri, Altambakti, Albulayhi, Abdulhamid, Alhassan, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alshehri
Meksika: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez, Chavez, Lozano, Pineda, Vega, Martin
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SUUDİ ARABİSTAN - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA
Suudi Arabistan - Meksika mücadelesi TSİ ile 22.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da yayınlanıyor.