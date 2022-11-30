Polonya 0-2 Arjantin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arjantin lider olarak son 16'ya yükseldi!

2022 Dünya Kupası C Grubu son maçında Polonya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Mücadele Tangocular'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Alexis Mac Allister ve 67'de Julian Alvarez kaydetti. Ayrıca mücadelede Lionel Messi, 39. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Arjantin 6 puanla grup lideri olarak adını son 16'ya yazdırdı. Polonya ise 4 puanla ikinci sırada tamamladı.

C Grubu puan durumu:

Arjantin - 3 maç - 6 puan

Polonya - 3 maç - 4 puan

Meksika - 3 maç - 4 puan

Suudi Arabistan - 3 maç - 3 puan

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽GOOOLL!! Alexis Mac Allister'dan harika tek vuruş! Arjantin ikinci yarıya golle başladı... pic.twitter.com/nTUF7vIIot — TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022