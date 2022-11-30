Haberler Dünya Kupası 2022 Polonya 0-2 Arjantin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arjantin lider olarak son 16'ya yükseldi!

Polonya 0-2 Arjantin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arjantin lider olarak son 16'ya yükseldi!

2022 Dünya Kupası C Grubu 3. ve son maçında Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tangocular 2-0 kazandı ve grup lideri olarak son 16'ya yükseldi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:56 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:57
Polonya 0-2 Arjantin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arjantin lider olarak son 16'ya yükseldi!

2022 Dünya Kupası C Grubu son maçında Polonya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Mücadele Tangocular'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Alexis Mac Allister ve 67'de Julian Alvarez kaydetti. Ayrıca mücadelede Lionel Messi, 39. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Arjantin 6 puanla grup lideri olarak adını son 16'ya yazdırdı. Polonya ise 4 puanla ikinci sırada tamamladı.

C Grubu puan durumu:

Arjantin - 3 maç - 6 puan
Polonya - 3 maç - 4 puan
Meksika - 3 maç - 4 puan
Suudi Arabistan - 3 maç - 3 puan

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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