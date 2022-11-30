Polonya 0-2 Arjantin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arjantin lider olarak son 16'ya yükseldi!

2022 Dünya Kupası C Grubu son maçında Polonya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Mücadele Tangocular'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Alexis Mac Allister ve 67'de Julian Alvarez kaydetti. Ayrıca mücadelede Lionel Messi, 39. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Arjantin 6 puanla grup lideri olarak adını son 16'ya yazdırdı. Polonya ise 4 puanla ikinci sırada tamamladı.
C Grubu puan durumu:
Arjantin - 3 maç - 6 puan
Polonya - 3 maç - 4 puan
Meksika - 3 maç - 4 puan
Suudi Arabistan - 3 maç - 3 puan
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽GOOOLL!! Alexis Mac Allister'dan harika tek vuruş! Arjantin ikinci yarıya golle başladı... pic.twitter.com/nTUF7vIIot— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022
⚽GOOOLL!! Julian Alvarez topu 90'a gönderdi! Arjantin iyice rahatladı... pic.twitter.com/fFYGpXzgSF— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022