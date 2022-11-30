Haberler Dünya Kupası 2022 CR7'ye temas yok!

CR7'ye temas yok!

Tartışılan golde topun üreticisi, Ronaldo'nun dokunmadığını duyurdu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
CR7'ye temas yok!
Portekiz'in Dünya Kupası'nda Uruguay'ı 2-0 yendiği mücadelede atılan ilk golün yankıları sürüyor. İlk başta Ronaldo'nun hanesine yazılan fakat daha sonra temas etmediği gerekçesiyle Fernandes'in attığı belirlenen gol adeta olay oldu. Portekiz Futbol Federasyonu'nun CR7'ye yazılmasını talep edeceği iddia edilen golle ilgili topun üretici firması Adidas'tan bilgilendirme geldi. Dünya Kupası için ürettiği Al Rihla maç topunun özel teknolojisi sensörü sayesinde Ronaldo'nun topa dokunmadığı teyid edildi. Böylece atılan gol Fernandes'in oldu.
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