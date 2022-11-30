CR7'ye temas yok!

Portekiz'inDünya Kupası'nda Uruguay'ı 2-0 yendiği mücadelede atılan ilk golün yankıları sürüyor. İlk başta Ronaldo'nun hanesine yazılan fakat daha sonra temas etmediği gerekçesiyle Fernandes'in attığı belirlenen gol adeta olay oldu. Portekiz Futbol Federasyonu'nun CR7'ye yazılmasını talep edeceği iddia edilen golle ilgili topun üretici firması Adidas'tan bilgilendirme geldi. Dünya Kupası için ürettiği Al Rihla maç topunun özel teknolojisi sensörü sayesinde Ronaldo'nun topa dokunmadığı teyid edildi. Böylece atılan gol Fernandes'in oldu.