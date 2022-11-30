Haberler Dünya Kupası 2022 Belçika'da Eden Hazard'dan kavga açıklaması! "Soyunma odasında..."

Belçika'da Eden Hazard'dan kavga açıklaması! "Soyunma odasında..."

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a 2-0 mağlup olan Belçika'da, maçın ardından soyunma odasında kavga çıktığı iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Eden Hazard açıklamalarda bulundu ve kavga olmadığını dile getirdi. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 18:28
Belçika'da Eden Hazard'dan kavga açıklaması! "Soyunma odasında..."

Real Madrid forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, Fas maçının ardından çok fazla "yalan haber" üretildiğini savunarak, soyunma odasında hiç kimsenin kavga etmediğini kaydetti.

Soyunma odasında yıldız futbolcular arasında tartışma yaşandığı iddialarını değerlendiren Hazard, "Çok şey söylendi. Odada yaklaşık bir saat iyi ve iyi olmayan şeyler hakkında konuştuk. Şimdi Hırvatistan'ı yenmek istiyoruz. Buna hazır olmak zorundayız. Odada sadece teknik direktör Roberto Martinez konuştu." ifadelerini kullandı.

Yediği goller nedeniyle eleştirilen kaleci Thibaut Courtios da ilk 15-20 dakika yenilginin verdiği hayal kırıklığı nedeniyle soyunma odasının gergin olduğunu ancak herhangi bir şey yaşanmadığını tekrarladı.

Belçika, F Grubu'ndaki son maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Kanada'nın turnuvaya veda etmesinin kesinleştiği grupta, Hırvatistan ve Fas'ın 4'er, Belçika'nın 3 puanı var.

Galibiyetin Belçika'ya tur biletini getireceği maçta, beraberlik halinde Roberto Martinez'in öğrencileri Kanada'nın Fas'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda Belçika ile Fas'tan hangisinin son 16'ya kalacağını ise averaj belirleyecek.

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