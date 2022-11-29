Haberler Dünya Kupası 2022 Suudi Arabistan - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Suudi Arabistan - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu maçında Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Suudi Arabistan - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 17:10
Suudi Arabistan - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Suudi Arabistan - Meksika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SUUDİ ARABİSTAN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan - Meksika maçı 30 Kasım Çarşamba günü saat 22:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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