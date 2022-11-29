Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz son 16'da

Portekiz son 16'da

Dünya Kupası H Grubu'nda sonucu merakla beklenen maçta Portekiz, UruguayBruno Fernandes'in iki golüyle 2-0 yenerek gruptan çıktı. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın 54'üncü dakikasında sağ kanattan Bruno Fernandes'in ortaladığı topa Ronaldo hamle yaptı ama topu dokunamadı, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 75'te Uruguay'ın Trabzonsporlu yıldızı Maxi Gomez'in şutu direkten döndü. 90+2'de kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirdi: 2-0. Fernandes'in 90+8'de bir şutu da direkten döndü. Portekiz 6 puanla gruptan çıktı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Portekiz son 16'da
Dünya Kupası H Grubu'nda sonucu merakla beklenen maçta Portekiz, UruguayBruno Fernandes'in iki golüyle 2-0 yenerek gruptan çıktı. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın 54'üncü dakikasında sağ kanattan Bruno Fernandes'in ortaladığı topa Ronaldo hamle yaptı ama topu dokunamadı, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 75'te Uruguay'ın Trabzonsporlu yıldızı Maxi Gomez'in şutu direkten döndü. 90+2'de kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirdi: 2-0. Fernandes'in 90+8'de bir şutu da direkten döndü. Portekiz 6 puanla gruptan çıktı.
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