Portekiz son 16'da

Dünya Kupası H Grubu'nda sonucu merakla beklenen maçta Portekiz, Uruguay'ı Bruno Fernandes'in iki golüyle 2-0 yenerek gruptan çıktı. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın 54'üncü dakikasında sağ kanattan Bruno Fernandes'in ortaladığı topa Ronaldo hamle yaptı ama topu dokunamadı, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 75'te Uruguay'ın Trabzonsporlu yıldızı Maxi Gomez'in şutu direkten döndü. 90+2'de kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirdi: 2-0. Fernandes'in 90+8'de bir şutu da direkten döndü. Portekiz 6 puanla gruptan çıktı.
DünyaKupası H Grubu'nda sonucu merakla beklenen maçta Portekiz, Uruguay'ı Bruno Fernandes'in iki golüyle 2-0 yenerek gruptan çıktı. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın 54'üncü dakikasında sağ kanattan Bruno Fernandes'in ortaladığı topa Ronaldo hamle yaptı ama topu dokunamadı, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 75'te Uruguay'ın Trabzonsporlu yıldızı Maxi Gomez'in şutu direkten döndü. 90+2'de kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirdi: 2-0. Fernandes'in 90+8'de bir şutu da direkten döndü. Portekiz 6 puanla gruptan çıktı.