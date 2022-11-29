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Ekvador Senegal maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'na heyecan devam ediyor. Turnuvada A Grubu'nun 3. maçlarında Ekvador ile Senegal karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmak isteyen iki takım için mücadele büyük önem taşıyor. Ekvador - Senagal mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 18:20 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 18:40
Ekvador Senegal maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar FIFA 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamalarının sonuna geldik. Turnuvada A Grubu'nun 3. maçlarında Ekvador ile Senegal kozlarını paylaşıyor.

Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EKVADOR - SENEGAL İLK 11'LER

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Gruezo, Franco, Caicedo, Plata, Estrada, Valencia

Senegal: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo, Ciss, Gueye, Ndiaye, Gueye, Sarr, Dia

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EKVADOR - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ekvador - Senegal maçı 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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