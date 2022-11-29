Avustralya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Avustralya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avustralya - Danimarka maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

AVUSTRALYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Avustralya - Danimarka maçı 30 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.