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Portekiz Uruguay maçı CANLI İZLE (Portekiz-Uruguay canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. İlk maçını Gana karşısında galip gelerek kazanan Portekiz, Güney Kore'yle puanları paylaşan Uruguay'la kozlarını paylaşıyor. Portekiz-Uruguay maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 22:40
Portekiz Uruguay maçı CANLI İZLE (Portekiz-Uruguay canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Portekiz ilk maçını Gana karşısında 3-2 kazanırken; Uruguay ise Güney Kore'yle 0-0 berabere kaldı. Portekiz-Uruguay maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ URUGUAY İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Neves, Carvalho, Silva, Bruno Fernandes, Felix, Cristiano Ronaldo.

Uruguay: Rochet, Coates, Godin, Gimenez, Varela, Bentancur, Vecino, Olivera, Valverde, Cavani, Nunez.

👉 PORTEKİZ - URUGUAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈

PORTEKİZ-URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz ile Uruguay arasında Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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