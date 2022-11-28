Katar'da görev yapan Türk polislerine ilgi yoğun

ürkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alan Türk polisler ilgi odağı oldu.



Katar'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda güvenliği sağlamak için Türkiye'den yaklaşık 3 bin 500 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli gitmişti. Çevik kuvvet, bomba imha uzmanları ve atlı polisler, stat çevrelerinde, takımların otel ve kamp alanlarında görev yapıyor.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 atlı polis de 27 ekim tarihinden beri Katar'da görev yapıyor. Maç günleri Katar Polisi ile birlikte tüm statlarda 4'erli, 5'erli gruplar halinde görev alan Türk Atlı Polislerine başta Katar halkı olmak üzere maçlara gelen tüm ülkelerin vatandaşları büyük ilgi gösteriyorlar ve polisler ile birlikte atların önünde fotoğraf çektiriyorlar.