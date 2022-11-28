Kamerun'da Vincent Aboubakar'dan Brezilya'ya gözdağı!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Kamerun'un Sırbistan ile 3-3 berabere kaldığı maçta sonradan oyuna girip 1 gol 1 asist yapan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fas'ın Belçika'yı yendiği maça değinen Aboubakar, "Fas maçını izledim. Çok yoğun bir futbol oynadılar. Takım arkadaşlarıma 'Fas gibi arzu ve irade ortaya koymalıyız.' dedim. Sırbistan'ın korktuğunu ve geride ağır oyunculara sahip olduğunu hissettik. Hocamın benden oyuna derinlik katmamı isteyeceğini biliyordum. Kazanamadık ama beraberliği yakaladık." dedi.

Son maçta Brezilya ile karşılaşacak olmalarını değerlendiren Aboubakar, "Brezilya'dan aşağı kalır yanımız yok." diyerek sözlerini noktaladı..