Haberler Dünya Kupası 2022 Kamerun Teknik Direktörü Song'dan Sırbistan maçı sonrası Onana çıkışı

Kamerun Teknik Direktörü Song'dan Sırbistan maçı sonrası Onana çıkışı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelen ve maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Kamerun'da Teknik Direktör Rigobert Song, açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 17:00
Kamerun Teknik Direktörü Song'dan Sırbistan maçı sonrası Onana çıkışı

Dünya Kupası'nda Sırbistan ile 3-3 berabere kalan Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Song, kadro dışı kalan kaleci Andre Onana ile ilgili gelen soruya, "Takıma, bir oyuncudan daha fazla önem veriyorum. Onana ayrılmak istedi ve biz de kabul ettik. Bu kadroda birlikte çalışan 26 futbolcu var. Disiplin ve saygı ruhunu göstermek istiyoruz. Bunu kanıtlamak için buradayız. O harika bir kaleci ama biz takıma odaklanıyoruz." dedi.

Song, ayrıca, "Onana'ya beklemesini söyledim, bakalım bizimle kalacak mı? Takım, bireylerden daha önemlidir. Tabii ki kaleci pozisyonu önemli ve o önemli bir oyuncu ama zor bir turnuvadayız ve ben takımı nasıl daha iyi getireceğimi biliyorum" sözlerini kullandı.

DİĞER
Yılmaz Morgül Hande Erçel'e aşkını haykırdı! "Bana 'evet' desin ya da demesin onu çok seviyorum"
Olmaz demeyin oldu! Ümraniye'de balkona araba düştü
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber!
İspanya Almanya maçına damga vurmuştu! İşte hikayesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Batshuayi'ye eleştiri geldi! "Bitiricilik konusunda..."
Katar'da görev yapan Türk polislerine ilgi yoğun
Konya TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağlar Söyüncü için flaş transfer iddiası Çağlar Söyüncü için flaş transfer iddiası 16:54
Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu 16:52
Sasha Vezenkov ayın MVP'si seçildi! Sasha Vezenkov ayın MVP'si seçildi! 16:31
Milliler Özbekistan berabere kaldı! Milliler Özbekistan berabere kaldı! 16:21
Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? 16:16
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 16:14
Daha Eski
ADO Den Haag'ta Dick Advocaat dönemi ADO Den Haag'ta Dick Advocaat dönemi 16:06
Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti 15:51
Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat 15:41
Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez İstanbul'a geldi! Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez İstanbul'a geldi! 15:18
Fenerbahçe - R.Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - R.Vallecano maçı saat kaçta? 15:13
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi 15:09