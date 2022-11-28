Haberler Dünya Kupası 2022 Kamerun 3-3 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Kamerun 3-3 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. G grubu karşılaşmasında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:06
Kamerun 3-3 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun, 3-1 geriye düştüğü maçta Sırbistan'la 3-3 berabere kaldı.

Al Janoub Stadyumu'nda, Birleşik Arap Emirlikleri hakemi Mohammed Abdulla Hassan'ın yönettiği mücadelede Kamerun, 29'uncu dakikada Jean-Charles Castelletto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sırbistan ise 45+1'de Strahinja Pavlovic, 45+3'te Sergej Milinkovic-Savic ve 53'üncü dakikada Aleksandar Mitrovic ile 3-1'lik üstünlük sağladı. İkinci yarı baskısını artıran Kamerun, 64'üncü dakikada Vincent Aboubakar ve 66'ncı dakikada Maxim Choupo-Moting'in golleriyle skorda dengeyi yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldılar. (3-3)

Bu arada Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou da yedek çıktığı maçın 81'inci dakikasında Bryan Mbeumo'nun yerine oyuna dahil oldu.

G Grubu'nda 2 Aralık tarihinde oynanacak son maçlarda Kamerun ile Brezilya, Sırbistan ile de İsviçre karşı karşıya gelecek.

1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu Vincent Aboubakar.


MAÇIN GOLLERİ;

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