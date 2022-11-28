Kamerun 3-3 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun, 3-1 geriye düştüğü maçta Sırbistan'la 3-3 berabere kaldı.



Al Janoub Stadyumu'nda, Birleşik Arap Emirlikleri hakemi Mohammed Abdulla Hassan'ın yönettiği mücadelede Kamerun, 29'uncu dakikada Jean-Charles Castelletto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sırbistan ise 45+1'de Strahinja Pavlovic, 45+3'te Sergej Milinkovic-Savic ve 53'üncü dakikada Aleksandar Mitrovic ile 3-1'lik üstünlük sağladı. İkinci yarı baskısını artıran Kamerun, 64'üncü dakikada Vincent Aboubakar ve 66'ncı dakikada Maxim Choupo-Moting'in golleriyle skorda dengeyi yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldılar. (3-3)



Bu arada Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou da yedek çıktığı maçın 81'inci dakikasında Bryan Mbeumo'nun yerine oyuna dahil oldu.



G Grubu'nda 2 Aralık tarihinde oynanacak son maçlarda Kamerun ile Brezilya, Sırbistan ile de İsviçre karşı karşıya gelecek.

1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu Vincent Aboubakar.



MAÇIN GOLLERİ;

🇨🇲 Sırbistan oynadı, Kamerun attı! Köşe vuruşundan gelen topu iyi takip eden Castelletto topu ağlara yolladı. ⚽️ pic.twitter.com/shM1NVh4Z2 — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022

🇷🇸 GOOLL! | Tadic harika ortaladı, Pavlovic aynı güzellikte kafayı vurdu! Şimdi skorda denge var. ⚽️ pic.twitter.com/QfpwrR2XwJ — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022

🇷🇸 GOOLL! Sergej Milinkovic-Savic ayak içiyle nefis vurdu! Sırbistan geri döndü! pic.twitter.com/fFvMPUeLiY — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022

🇷🇸⚽️ GOOLL! Sırbistan şov yaptı! Harika paslaşmalar, nefis çalım ve son dokunuş Mitrovic'ten. 💥 pic.twitter.com/oOOpsvSbvu — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022

🇨🇲 Aboubakar'dan müthiş gol! Çok soğukkanlı! Kamerun maçı bırakmıyor. pic.twitter.com/BSFgplv1cX — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022