Haberler Dünya Kupası 2022 İran - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

İran - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında İran ile ABD karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İran - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:50
İran - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İran ile ABD karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İran - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İRAN - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İran - ABD maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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