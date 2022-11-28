Haberler Dünya Kupası 2022 Galler - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Galler - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında Galler ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 14:10
Galler - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Galler ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - İngiltere maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALLER - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galler - İngiltere maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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