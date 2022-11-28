Galler - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Galler ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - İngiltere maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALLER - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galler - İngiltere maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.