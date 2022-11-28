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Brezilya İsviçre maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada G Grubu'nun 2. maçlarında Brezilya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 19:13
Brezilya İsviçre maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada G Grubu'nda turnuvanın favori ekiplerinden Brezilya, İsviçre ile karşı karşıya geliyor.

Brezilya - İsviçre mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BREZİLYA - İSVİÇRE İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Fred, Casemiro, Paquetá, Raphinha, Vinicius, Richarlison

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Sow, Vargas, Embolo

BREZİLYA - İSVİÇRE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BREZİLYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

FIFA 2022 Dünya Kupası G Grubu Brezilya - İsviçre maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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