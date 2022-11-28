2022 Dünya Kupası'nda puan eşitliği durumunda gruptan nasıl çıkılır?

Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Birbirinden heyecanlı maçlar oynanırken gruptaki 3. karşılaşmalar öncesinde "Puan eşitliği durumunda nasıl bir yol izlenecek?" sorusu gündeme geldi. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

2022 Dünya Kupası'nda 8 grup ve 32 ekip bulunuyor. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar bir üst tura yükselecek. Ancak 3. maçlar sonunda takımların puanlarının eşit olması söz konusu.

Bu durumda göz önünde bulundurulacak kriterler şöyle:

1-Genel averaja bakılacak

2-Hangi takımın daha çok gol attığına bakılacak

3-Puanları eşit olan takımların aralarında oynadıkları maça bakılacak

4-Puanları eşit olan takımların aralarında oynadıkları maçlardaki gol averajına bakılacak

5-Puanları eşit olan takımların aralarında oynadıkları maçlarda attıkları gol sayısına bakılacak

6-Disiplin puanına bakılacak, az olan tur atlayacak (Burada yapılacak puanlama sisteminde, maçlarda sarı kart gören oyuncular için 1, ikinci sarıdan kırmızı kart görenler için 3, direkt kırmızı kart görenler için 4, sarı kart görüp ardından direkt kırmızı kart gören oyuncular için ise 5 ceza puanı yazılacak.)

SON 16 EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Yukarıdaki 6 maddenin de eşitliği bozamaması durumunda FIFA yetkilileri çekecekleri kurayla son 16'ya kalacak ekibi belirleyecek. Öte yandan gruptan lider çıkan takım, komşu grubunun ikincisi ile eşleşecek. Yani A Grubu birincisi, B Grubu ikincisi ile, A Grubu ikincisi ise B Grubu lideri ile karşılaşacak. (A/B, C/D, E/F, G/H).