Tangoyu Messi yaptı

Katar'da Suudi Arabistan yenilgisiyle ilk sürprizi yaşayan Arjantin, Meksika engelini Lionel Messi ile geçip C Grubu'nda son 16'ya kalma yolunda umutlandı: 2-0. İlk yarısı oldukça sıkıcı geçen karşılaşmanın ikinci 45 dakikalık bölümünde her iki takım da gol arayışlarını hızlandırdı. Yapılan oyuncu değişiklikleri sonrası tempoyu arttıran Tangocular, Messi ve Fernandez'in golleriyle hayat buldu. Grupta ilk puanlarını alan Arjantin, 30 Kasım Çarşamba akşamı akşamı lider Polonya ile hayati bir maça çıkacak. Messi'li Tangoculara mutlak galibiyet gerekiyor. Arjantin'e sürpriz yapan Suudi Arabistan'ın dün Polonya'ya kaybetmesiyle grupta işler ilginç hale geldi. 4 ülkenin de son 16 şansı devam ediyor.