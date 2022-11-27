Portekiz - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Uruguay maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

PORTEKİZ - URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - Uruguay maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.