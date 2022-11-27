Haberler Dünya Kupası 2022 Kamerun - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Kamerun - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kamerun - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 17:20 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 17:30
Kamerun - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Kamerun - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KAMERUN SIRBİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kamerun - Sırbistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kamerun - Sırbistan maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Dünya Kupası haberleri: Lionel Messi’nin tarihe geçtiği maçta Dünya Kupası’nda yıllar sonra bir ilk yaşandı! Arjantinli yıldız Meksika karşısında tam 3 rekor kırdı…
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: "Sonunda"
Fırtına'nın transfer planı belli oldu!
Fenerbahçe transfer satış rekoru geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Portekiz - Uruguay saa
Güney Kore - Gana maçı saat kaçta?
Şebi Arus ne demek, törenleri ne zaman?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım" Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım" 17:03
Vakıfbank 8 haftada 7. galibiyetini aldı Vakıfbank 8 haftada 7. galibiyetini aldı 16:51
Fırtına'nın transfer planı belli oldu! Fırtına'nın transfer planı belli oldu! 16:34
Fenerbahçe transfer satış rekoru geliyor Fenerbahçe transfer satış rekoru geliyor 16:26
Fırtına Antalya'ya gidecek Fırtına Antalya'ya gidecek 16:16
Fenerbahçe taktiksel ve bireysel antrenman yaptı Fenerbahçe taktiksel ve bireysel antrenman yaptı 16:13
Daha Eski
Adnan Polat'tan şampiyonluk açıklaması Adnan Polat'tan şampiyonluk açıklaması 16:10
Keçiören ve Samsun yenişemedi Keçiören ve Samsun yenişemedi 16:08
Eyüpspor Pendik'ten 1 puanla döndü Eyüpspor Pendik'ten 1 puanla döndü 16:04
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor 15:10
G.Saray Muslera'nın halefini buldu! G.Saray Muslera'nın halefini buldu! 14:38
Transferde Toure kapışması! Galatasaray... Transferde Toure kapışması! Galatasaray... 00:08