Haberler Dünya Kupası 2022 HIRVATİSTAN KANADA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hırvatistan - Kanada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

HIRVATİSTAN KANADA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hırvatistan - Kanada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu müsabakasında Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaşacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Kanada maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 13:00
HIRVATİSTAN KANADA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hırvatistan - Kanada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Kanada maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HIRVATİSTAN - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Kanada maçı 27 Kasım Pazar günü saat 16:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic

Kanada: Borjan; Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Larin; David

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