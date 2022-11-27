HIRVATİSTAN KANADA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hırvatistan - Kanada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Hırvatistan - Kanada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hırvatistan - Kanada maçını canlı izlemek için tıklayın...

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Kanada maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HIRVATİSTAN - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Kanada maçı 27 Kasım Pazar günü saat 16:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic

Kanada: Borjan; Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Larin; David