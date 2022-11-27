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Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu maçında Güney Kore ile Gana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 17:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 17:30
Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Güney Kore ile Gana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GÜNEY KORE - GANA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Güney Kore - Gana maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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