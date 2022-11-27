Haberler Dünya Kupası 2022 Belçika Fas maçı CANLI

Belçika Fas maçı CANLI

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu'nda Belçika Milli Takımı, Fas Milli Takımı ile karşı karşıya geliyor. Belçika, bir önceki maçında Kanada'yı 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Fas ise, Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmıştı. Belçika - Fas maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 15:54
Belçika Fas maçı CANLI

2022 Dünya Kupası f Grubu maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. Belçika ilk maçında Kanada karşısında 1-0 galip geldi. Fas ise Hırvatistan'la mücadele etti ve 0-0 beraberlikle ayrıldı. Belçika-Fas maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

BELÇİKA FAS İLK 11'LER

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Castagne, Vertonghen, Meunier, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi.

FAS: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraouş, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.

BELÇİKA FAS MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BELÇİKA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belçika ile Fas arasında Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Dünya Kupası maçında itiraf etmişti! Kanarya'dan flaş hamle...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: "Sonunda"
Kaan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi
Transfer için tarih belli! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kosta Rika şoku yaşattı!
Nobre açıkladı! Süper Lig ve Dünya Kupası...
Şebi Arus ne demek, törenleri ne zaman?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor 15:10
G.Saray Muslera'nın halefini buldu! G.Saray Muslera'nın halefini buldu! 14:38
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı Mustafa Cengiz kabri başında anıldı 14:24
Kaan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi Kaan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi 13:51
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 13:32
TFF acı haberi duyurdu! Trafik kazasında 1 ölü var TFF acı haberi duyurdu! Trafik kazasında 1 ölü var 13:21
Daha Eski
Kuyt gitti Advocaat geliyor! Resmen açıkladı Kuyt gitti Advocaat geliyor! Resmen açıkladı 13:15
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 13:14
Alperen şov yaptı Houston Rockets kazandı! Alperen şov yaptı Houston Rockets kazandı! 13:08
Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer... Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer... 12:42
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 12:23
F.Bahçe'den Sanchez hamlesi! Pedro'nun yerine geliyor F.Bahçe'den Sanchez hamlesi! Pedro'nun yerine geliyor 00:05