Senegal’den Katar’a 3’lük

A Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Senegal ile Katar'ın mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla Afrika temsilcisi oldu. Senegal'e 3 puanı getiren goller Dia, Diedhiou ve Dieng'den geldi. İlk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden ve ilk isabetli şutunu 60. dakikada çeken Katar'da 78'de golü atan Muntari, adını tarihe yazdırmayı başardı. 3-1 kazanan Senegal, gruptaki son maçında 29 Kasım Salı günü Ekvador karşısında çıkacak. Ev sahibi ise aynı gün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleler saat 18.00'de start alacak.