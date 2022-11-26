Haberler Dünya Kupası 2022 POLONYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Polonya - Suudi Arabistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

POLONYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Polonya - Suudi Arabistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Polonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşacak. Education Şehir Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Suudi Arabistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:10
POLONYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Polonya - Suudi Arabistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

POLONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Polonya - Suudi Arabistan maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

POLONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Polonya

Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek, Cash; Szymanski, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik

Suudi Arabistan

Al-Owais; Al-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti, Abdulhamid; Al Malki, Kanno, Al-Abed; Al Dawsari, Al-Shehiri, Al Buraikan

BREZİLYALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Education Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti.

Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.

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