Haberler Dünya Kupası 2022 Polonya Suudi Arabistan: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Polonya Suudi Arabistan: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. C grubu 2. hafta karşılaşmasında Polonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Polonya 2-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Piotr Zelinski ve 82. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 18:32
Polonya Suudi Arabistan: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 2-0 yendi.

Komşu ülke olmanın avantajıyla 45 bin kişilik Education City Stadı'nın tamamına yakınını dolduran Suudi taraftarın santra vuruşuyla başlayan coşkulu tezahüratları, Herve Renard'nın öğrencilerinin presli oyunuyla birleşince keyifli bir maçın sinyallerini verdi.

Maç öncesi seremonide Suudi Arabistanlı futbolcular, Arjantin maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Yasser Al-Shahrani'nin formasıyla poz vererek, takım arkadaşlarını unutmadı.

13. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Kanno'nun şık vuruşunda kaleci Szczesny son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Suudi Arabistan'ın yüksek temposuna yetişmekte zorlanan ve rakibini faullerle durdurabilen Polonyalı futbolcular, 20 dakika dolmadan 3 sarı kart gördü.

Ceza alanına hızlı gelen ancak bitirici vuruşlarda yetersiz kalan Suudi Arabistan'ın oyununu kabullenen Polonya, 39. dakikada 5 pasla "gol dersi" verdi.

Kaleci Szczesny'nin sağ kanattaki boşluğa gönderdiği uzun pasla hareketlenen Polonyalı futbolcular, topu ceza alanındaki Lewandowski ile buluşturdu. Bu futbolcunun pasında Zielinski topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada Bielik ile Al Sehri arasındaki ikili mücadelede, VAR kontrolünün ardından Brezilyalı hakem Wilton Sampaio penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada Al Dawsari'nin vuruşunda sağına gelen topu yatarak çıkaran Szczesny, pozisyonun devamında Al Burayk'ın vuruşunda ise meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı Polonya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

LEWANDOWSKI DÜNYA KUPASI'NDAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Rakibine göre daha seyrek ama tehlikeli ataklar geliştiren Polonya, 63. dakikada direği aşamadı. Sol taraftan Frankowski'nin ortaladığı topa iyi yükselen Milik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

82. dakikada kendi yarı alanından çıkmak için hazırlık yapan Suudi Arabistan'da, Al Malki'nin hatasını affetmeyen ve topu kontrol eden Lewandowski, ceza alanına girer girmez kaleci Al Owais'in altından meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Dünya Kupası'nda milli takım formasıyla ilk golünü atan Lewandowski, golden sonra gözyaşlarını tutamadı.

Bu galibiyetin ardından Polonya, maç fazlası ve 4 puanla liderliğe yükseldi. Grubun diğer maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya gelecek.

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