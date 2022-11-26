Haberler Dünya Kupası 2022 İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya ile Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 14:00
İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - Almanya maçı 27 Kasım Pazar günü saat 22.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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