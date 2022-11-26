Haberler Dünya Kupası 2022 Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'na attığı gollerle damgasını vuran Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, sakatlanarak çıktığı Hollanda maçı sonrası açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 10:27
Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Milli takım kariyerindeki gol sayısını 38'e çıkaran Valencia, turnuvada ise 3. kez ağları havalandırdı.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Ekvador'un Dünya Kupası'nda attığı son 6 golde imzası bulunan Enner Valencia, turnuva tarihinde ülkesi adına üst üste en çok gol atma rekorunu egale etti.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Ekvador'un kaptanı Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Valencia, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle kenara alındı. Valencia'nın yerine Rodriguez oyuna dahil oldu.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Sakatlığının son durumuna ilişkin maç sonu açıklamalarda bulunan Valencia, şunları söyledi:

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Bugün biraz kötü hissettim. Ağrılarıma rağmen oynadım. Ama eğer salı günü Senegal'e karşı oynayabilirsem umuyorum ki çok daha iyi olacak.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Benim için önemli olan takıma yardım edebilmem ve en iyisini hayal etmek için güçlü bir şekilde devam etmemiz.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 76 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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