Enner Valencia Hollanda maçı sonrası konuştu! Sakatlığı...

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Katar'da attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Katar'da attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Grupta ilk müsabakalarından galibiyetle ayrılan iki takım, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Ekvador'un golü, Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'dan geldi.
Milli takım kariyerindeki gol sayısını 38'e çıkaran Valencia, turnuvada ise 3. kez ağları havalandırdı.
Ekvador'un Dünya Kupası'nda attığı son 6 golde imzası bulunan Enner Valencia, turnuva tarihinde ülkesi adına üst üste en çok gol atma rekorunu egale etti.
Ekvador'un kaptanı Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Valencia, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle kenara alındı. Valencia'nın yerine Rodriguez oyuna dahil oldu.
Sakatlığının son durumuna ilişkin maç sonu açıklamalarda bulunan Valencia, şunları söyledi:
Bugün biraz kötü hissettim. Ağrılarıma rağmen oynadım. Ama eğer salı günü Senegal'e karşı oynayabilirsem umuyorum ki çok daha iyi olacak.
Benim için önemli olan takıma yardım edebilmem ve en iyisini hayal etmek için güçlü bir şekilde devam etmemiz.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.
Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 76 karşılaşmada 38 gol kaydetti.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.